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Голой статуе легендарного футболиста добавили кое-что еще: Иньеста отреагировал

20 июня, 19:09

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите, что так рассмешило бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании

В испанском Альбасете показали статую знаменитого футболиста Андреса Иньесты, которую подготовили к десятилетию исторического гола этого полузащитника в ворота сборной Нидерландов в финале чемпионата мира в 2010 году, который принес Испании титул лучшей команды планеты.

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Торжественное открытие статуи должно было состояться 11 июля, в день, когда будет отмечаться десятая годовщина победы Испании на чемпионате мира-2010 в Южной Африке, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на следующий год. Тем не менее саму статую показали – на ней Андрес Иньеста был представлен в обнаженном виде.

Однако шум вокруг статуи поднялся такой, что это заставило ее создателей пересмотреть свое решение, и они "добавили" скульптуре бывшего футболиста "Барселоны" шорты. Кстати, сам Иньеста уже успел отреагировать на изменения, поблагодарив за то, что его статую "одели".

"Спасибо за то, что надели шорты", – написал Иньеста у себя в Twitter, добавив четыре веселых смайлика

Ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над статуей Ибрагимовича: фанаты отпилили самую драгоценную вещь у шведа.

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Также мы рассказывали, что возле "Камп Ноу" появилась статуя в честь легендарного "летучего голландца". Таким образом "Барселона" почтила память Йохана Кройффа.

Смотрите, как бывшая команда Иньесты, Ибрагимовича и Кройффа "Барселона" играет в Лиге чемпионов

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футболист статуя Барселона сборная Испании ЧМ-2010 Андрес Иньеста

Источник: isport.ua

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