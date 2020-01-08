"Горожане" разобрались с "Юнайтед" в манчестерском дерби в Кубке английской лиги

Подопечные Пепа Гвардиолы все решили в стартовые 40 минут матча, забив три мяча

Бернарду Силва растерзал оборону "МЮ" / Фото: Reuters

Серьезной борьбы в дерби Манчестера не получилось. "Горожане" на классе, который у них сейчас однозначно выше, чем у земляков, разобрались с "Юнайтед" со счетом 3:1. Наш сайт вел онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

Гости стадиона "Олд Траффорд" уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив три мяча к 40-й минуте. Сначала португалец Бернарду Силва красивым ударом поразил "девятку", затем он же вывел на свидание с Де Хеа француза Рияда Мареза – и тот не сплоховал. А затем еще рикошет от Андреаса Перейры привел к автоголу бразильца – 0:3. К слову, украинец Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Правда, во втором тайме "МЮ" пытался сражаться и один мяч отыграл. Маркус Рашфорд на 70-й минуте ворвался в штрафную площадку "Сити" справа и плотным ударом низом пробил Клаудио Браво. На этом все и закончилось: парни Пепа Гвардиолы особо не рвались вперед, удерживая мяч и преимущество. А нынешним "красным дьяволам" не под силу создать "горожанам" достойную конкуренцию.

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