Готов играть здесь даже бесплатно: Серхио Рамос созвал журналистов из-за слухов об уходе из "Реала"

Испанский защитник хочет завершить карьеру в мадридском клубе

Серхио Рамос. Фото: AFP

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос на специально созванной пресс-конференции объявил, что остается в "Королевском клубе". Ранее в СМИ появилась информация, что Серхио Рамос может переехать в Китай из-за долгов. На данный момент задолженность игрока составляет 35 миллионов евро.

"Я готов развеять все ваши сомнения, чтобы все прояснить окончательно, и чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своем будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с "Реалом" и завершить карьеру в этом клубе. Хочу оставить плохой сезон в прошлом. Я бы хотел попрощаться с клубом на победной ноте. Думаю, я этого заслуживаю. Будь моя воля, продлил бы контракт с "Реалом" навечно. Нас с Флорентино Пересом (президент "Реала". – Прим.) связывают отношения, как у отца и сына, мы очень любим друг друга. Я не хочу уходить из "Реала". Я всегда говорил, что моя мечта – завершить карьеру в этом клубе. Президент знает, и я всегда ему говорил об этом, что я не хочу уходить, я готов играть здесь даже бесплатно", – цитирует Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что капитан "Реала" готов разорвать контракт с клубом ради миллионов из Китая. Кстати, тогда сообщали, что у испанца испортились отношения с руководством клуба.

Напомним, что капитан "Реала" собрал полтора миллиона на благотворительность одним постом в соцсети. Испанский футболист был назначен послом доброй воли UNICEF в 2014 году.

Гол Серхио Рамоса в стиле Милевского:

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