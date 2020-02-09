Грачев: "Если "Шахтер" пройдет "Бенфику", можем надеяться на полуфинал Лиги Европы"

Виктор Грачев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Виктор Грачев поделился своими ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором его родна команда встретится с португальской "Бенфикой". Первая встреча пройдет 20 августа в Харькове на стадионе "Металлист", ответная – через неделю в Лиссабоне. Ранее "Шахтер" представил эпичное промо к матчу с "Бенфикой" в Лиге Европы.

"Когда чемпионы своих стран встречаются между собой не важно в таком турнире, в ЛЧ или ЛЕ, это всегда топовый поединок. Попасть в первой стадии плей-офф на чемпиона Португалии – это надо иметь сильное "везение". Февраль – это самый трудный период для "Шахтера". Когда не начался еще чемпионат, когда команда еще не набрала игровой тонус. Кто играл в футбол, тот знает, каково играть в феврале и что такое первый официальный матч в этот период. Если "Шахтер" пройдет "Бенфику", то мы можем надеяться и на полуфинал, и на финал Лиги Европы", – считает Грачев.

Эксперт считает, что не имеет значения, где проходит первый матч – дома или на выезде – команды уровня "Бенфики" стараются играть в атакующий футбол, вне зависимости от того, где проходит матч. Поэтому "Шахтеру", возможно, даже в какой-то степени и повезло, что попалась именно "Бенфика".

"С командами, которые не закрываются, "горнякам" проще играть. У "Шахтера" есть хорошие шансы пройти "Бенфику", равно как и португальцев, пройти донецкую команду. Шансы в этом противостоянии 50 на 50. Но повторюсь, это февраль. Был бы март или апрель – другое дело. А где лучше играть первый матч – дома или на выезде – трудно сказать. Сейчас футбол такой, что уже нет никакой разницы. Это раньше было так, что сыграй вничью на выезде и победи дома. А сегодня все команды стараются решить вопросы в первом матче и, уже отталкиваясь от результата, строить стратегию на ответный матч", – сказал экс-форвард.

Грачев уверен, что опыт работы в Португалии поможет Кашру в матче против "Бенфики".

"Конечно Луиш Каштру очень хорошо знает соперника. Но одно дело знать, другое – уметь. А уметь должна команда. Каждый из 11 футболистов, которые выйдут в этот вечер на поле. Они должны уметь воплотить план, который разработает тренерский штаб на эту игру. Тренер им расскажет все, но многое зависит от футболистов. 20 февраля, когда они выйдут на поле в Харькове, они должны реализовать все задумки главного тренера. Но, с другой стороны, "Бенфика" тоже непростая команда. Это авторитетный клуб в Европе. Поэтому будет непросто. Я думаю, что все решится во втором матче в Португалии", – продолжает Грачев.

Он считает, что "Шахтеру" будет не хватать дисквалифицированного Додо и травмированного Манора Соломона. Напомним, накануне стало известно, что из-за травмы против "Шахтера" не сыграет капитан "Бенфики".

"Это хорошие футболисты. Все молодые игроки, которых подписал "Шахтер", очень талантливые и перспективные. У них большой потенциал для развития. Это будущее "Шахтера". А на сегодняшний день есть лидеры команды, такие как Степаненко, Марлос, Тайсон. Они должны добывать результат для команды", – сказал эксперт.

Напоследок Грачев выразил уверенность, что матч "Шахтер" – "Бенфика" в Харькове соберет полный стадион.

"Я думаю, если у любого болельщика в Украине вы спросите, какую португальскую команду он знает, то 90% ответят – "Бенфика" и "Порту". У "Бенфики" есть авторитет, заработанный годами, это известный бренд, топ-команда Европы. Поэтому стадион, я думаю, будет заполнен. Болельщики придут и поддержат "Шахтер". У нас осталась одна команда в еврокубках. Надо, чтобы она проходила дальше, не теряла рейтинг для страны. Все в руках "Шахтера". Минус только, что это февраль, сборы, нет официальных игр. А так команды достойны друг друга, обе высокого уровня, играли в Лиге чемпионов, победители своих национальных первенств. Кто победит в этой паре? Все будет зависеть от мелочей и многих нюансов. Нужна и доля везения в таких противостояниях", – заключил эксперт.

Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

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