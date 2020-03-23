Гран-при Формулы-1 в Азербайджане не состоится в назначенные сроки

Этап был запланирован на 5-7 июля

Пресс-служба Формулы-1 официально подтвердила, что Гран-при Азербайджана не состоится в назначенные сроки. Организаторы этапа приняли решение о переносе в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Ранее были отложены гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании. Этапы в Австралии и Монако отменены. Гран-при Азербайджана, запланированное на 5-7 июля, должно было стать первым в этом сезоне Формулы-1.

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Все началось в Мельбурне, когда у одного из участников Гран-при Австралии выявили инфекцию и гонку пришлось перенести. Затем из расписания ушли этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании и в последнюю очередь – Монако.

Ранее мы писали, что Формула-1 должна провести 15 этапов за сезон, иначе – суд: что грозит Королевским гонкам из-за вируса. Боссы престижных автогонок зависят от продажи телевизионных прав.

Видео: Минздрав

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