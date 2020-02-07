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Гвардиола курит в сторонке: Клопп уже в середине сезона побил чемпионский рекорд Пепа

7 февраля, 14:36

Немецкого коуча "Ливерпуля" уже в пятый раз по ходу нынешнего первенства признали лучшим тренером АПЛ

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января 2020 года. Приз достался наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу. Ранее мы сообщали, какие премии "Ливерпуль" получит за чемпионство.

Мохаммед Салах и Юрген Клопп

Мохаммед Салах и Юрген Клопп / Фото: Liverpool FC

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

В голосовании на лучшего тренера АПЛ в январе Юрген Клопп обошел Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон") и Найджела Пирсона ("Уотфорд").

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Для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Пепа Гвардиолы, получившего приз четыре раза в течение сезона-2017/2018, ставшего чемпионским для "Манчестер Сити".

Лишь однажды в нынешней кампании немецкий специалист не был признан лучшим по итогам месяца – в октябре победителем в голосовании стал Фрэнк Лэмпард ("Челси").

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов с "Наполи"

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Отметим, что "Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже "Манчестер Сити" за 13 туров до финиша составляет космические 22 очка.

Напомним, недавно был раскрыт секрет побед "Ливерпуля". Оказывается, дело – в самом дешевом в английской Премьер-лиге пиве.

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чемпионат Англии Ливерпуль Хосеп Гвардиола Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

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