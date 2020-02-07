Гвардиола курит в сторонке: Клопп уже в середине сезона побил чемпионский рекорд Пепа

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января 2020 года. Приз достался наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу. Ранее мы сообщали, какие премии "Ливерпуль" получит за чемпионство.
В голосовании на лучшего тренера АПЛ в январе Юрген Клопп обошел Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон") и Найджела Пирсона ("Уотфорд").
Для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Пепа Гвардиолы, получившего приз четыре раза в течение сезона-2017/2018, ставшего чемпионским для "Манчестер Сити".
Лишь однажды в нынешней кампании немецкий специалист не был признан лучшим по итогам месяца – в октябре победителем в голосовании стал Фрэнк Лэмпард ("Челси").
Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов с "Наполи"
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Отметим, что "Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже "Манчестер Сити" за 13 туров до финиша составляет космические 22 очка.
Напомним, недавно был раскрыт секрет побед "Ливерпуля". Оказывается, дело – в самом дешевом в английской Премьер-лиге пиве.
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