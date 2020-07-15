Гвардиола передал послание Клоппу и Моуринью, недовольным реабилитацией "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег по английской Премьер-лиге – Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Жозе Моуринью из "Тоттенхэма", которые раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне об отмене двухлетнего исключения "МанСити" из еврокубков. Напомним, клубу украинца Зинченко нужно будет заплатить только 10 млн евро штрафа.
"Если они хотят поговорить, я здесь. Вердикт вынесли три независимых судьи. Но если они хотят обсудить это, у них есть номер моего телефона. Они могут позвонить мне, и я все им объясню. Никаких проблем. Но я думаю, что нам нет смысла обсуждать что-либо, потому что вердикт был ясен. Все предположения о вранье и махинациях не соответствовали действительности. Мы были чисты", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
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Напомним, Юрген Клопп, комментируя решение суда о снятии "бана" с "Манчестер Сити", сказал, что это не был хороший день для футбола. Тогда как Жозе Моуринью назвал решение о "МанСити" позором и концом финансового фэйр-плей, добавив: "Открыли двери цирка".
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