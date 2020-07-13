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Праздник для Зинченко: суд отменил двухлетнюю дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках

13 июля, 12:09

Олег Люлька Олег Люлька

Из всех наказаний, утвержденных ранее УЕФА, остался только штраф. Английскому клубу нужно заплатить 10 млн евро

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на своем официальном сайте объявил вердикт по делу об отстранении "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов. Двухлетнюю дисквалификацию английского клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко, решено полностью отменить. При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял 30 млн евро, сокращен до 10 млн евро.

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Отметим, что ранее испанская газета Marca пообщалась с экспертами по этому вопросу, и ни один из них не верил, что "горожанам" удастся избежать исключения из еврокубков. По их мнению, наиболее благоприятным вариантом для "Манчестер Сити" было сокращение дисквалификации до одного года.

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Напомним, в феврале, еще до карантина, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. Как утверждали в Европейском футбольном союзе, "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркивал, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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При этом тренер "Манчестер Сити" выражал уверенность, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение фэйр-плей. "У меня есть большая уверенность и доверие к суду в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов", – заявлял Хосеп Гвардиола.

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УЕФА Лига чемпионов Манчестер Сити Спортивный арбитражный суд fair play Александр Зинченко

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