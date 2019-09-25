Гвардиола заступился за футболиста, которого обвиняют в расизме

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, которая произошла с полузащитником команды Бернарду Силвы, которого из-за мема про темнокожего защитника Бенжамена Менди заподозрили в расизме.

"Смысл картинки, которую опубликовал Силва, заключается не в цвете кожи. Он сфотографировал Бенжамена в детстве и связал с тем персонажем, и там действительно есть сходство. Если они хотят провести расследование и поговорить с Бернарду, думаю, он будет не против общения", – отметил наставник.

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"С белыми людьми происходит много подобных случаев. Ты просто видишь персонажа, у которого похожее лицо, и публикуешь это в своей социальной сети. Думаю, ответ Менди снял все вопросы," – рассказал Гвардиола.

Кстати, легионер "Динамо" рассказал, почему покинул Украину. Бразильский легионер не захотел играть в дубле, а также рассказал о нескольких эпизодах с проявлением расизма.

Напомним, что на выходных "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, обыграв "Уотфорд" 8:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного гола для повторения самого крупного счета в чемпионате Англии, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

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