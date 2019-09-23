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Игрок "Манчестер Сити" разместил мем о темнокожем одноклубнике: его обвинили в расизме

23 сентября, 13:40

Позже, Бернардо Силва удалил, казалось бы, безобидный твит

Бернардо Силва

Бернардо Силва / Фото: Instagram

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Футболист английского "Манчестер Сити" Бернардо Силва запостил у себя на страничке в Twitter шутку о своем партнере, но потом был обвинен в расизме. Ранее мы писали, что президент ФИФА рассказал, как будет бороться с расизмом в Италии. 

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва удалил твит, посвященный его одноклубнику, французскому защитнику Бенжамену Менди.

Португалец опубликовал фотографию Менди в детстве рядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?"

Шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.

"Не могу даже шутить с другом в наше время… Вы, ребята…" – написал Силва, добавив эмодзи, закрывающее лицо рукой.

Кстати, легионер "Динамо" рассказал, почему покинул Украину. Бразильский легионер не захотел играть в дубле, а также рассказал о нескольких эпизодах с проявлением расизма. 

Также добавим, что украинского вратаря отстранили от еврокубков за "расизм". Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА.

Во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между англичанами и командой Черногории (5:1) в адрес Дани Роуза прозвучали расистские кричалки.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Силва

Источник: Сегодня|Спорт

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