Гвардиоле стыдно "побеждать вот так": судьи второй раз за неделю помогают команде Зинченко
Главный тренер "Манчестер Сити" снова вынужден извиняться за гол из положения вне игры
Главному тренеру "Манчестер Сити" снова приходится извиняться за то, что его команде помогают судьи. "Опять их вытащили арбитры", – пишут даже подписчики игрока "Сити" Александра Зинченко на его странице в Instagram.
В матче 1/4 финала Кубка Англии против "Суонси" (3:2) победный гол "Манчестер Сити" был забит форвардом Серхио Агуэро из офсайда. "По всей Европе используют VAR. Здесь - нет. Мне не нравится выигрывать вот так. Прошу прощения", - сказал в свое оправдание наставник "МанСити" Пеп Гвардиола.
Отметим, что видеоповторы используются в Кубке Англии, однако система VAR есть только на стадионах клубов премьер-лиги. А "Суонси" выступает в чемпионшипе.
Но ведь судьи выручают "МанСити" уже не в первый раз! Это превращается в тенденцию. В победном матче АПЛ с "Уотфордом" Стерлинг тоже открыл счет после того как рефери проворонил положение вне игры. И тогда Гвардиола говорил практически то же: "В следующем сезоне в АПЛ введут VAR, и игра станет более справедливой. Извиняюсь, если был офсайд".
Как сообщалось ранее, команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов.
Также сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Зинченко улучшенный контракт.
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