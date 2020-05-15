Гвинейский форвард требует карантин в Беларуси: "Несколько членов нашего клуба больны коронавирусом"

Нападающий белорусского футбольного клуба "Ислочь" гвинеец Момо Янсане фактически потребовал остановить текущий розыгрыш чемпионата страны из-за вспышки коронавируса. Или хотя бы закрыть на карантин его клуб. Сначала местные СМИ начали трубить, что в командах элитного дивизиона Беларуси есть зараженные футболисты, а теперь это подтвердил и Момо на своей странице в Twitter.

"Информирую вас, что несколько членов нашего клуба больны коронавирусом, желаю им крепкого здоровья. В связи с этим хочу, что бы предприняли санитарные меры – хотя бы ввели карантин на несколько дней. Да поможет нам Бог", – написан Янсане в Сети.

Заболевшие есть и в клубе "Энергетик-БГУ": это один местный футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства, пишет белорусский ресурс metaratings.by. Вместо этого футболисты проходят индивидуальное лечение.

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Чемпионат Беларуси – единственный в Европе не остановлен из-за коронавируса. Команды сыграли уже восемь туров. Лидируют БАТЭ и "Слуцк", набравшие по 16 очков. Прошлогодний чемпион, "Динамо" (Брест) Артема Милевского и Евгения Хачериди, идет шестым, имея 13 баллов. "Ислочь" и "Энергетик-БГУ" – на четвертом и пятом местах. Именно с "Энергетиком" завтра, в субботу, сыграет в гостях "Динамо" Милевского.

Ранее мы писали, что у Милевского отобрали гол после объявления автором забитого мяча по стадиону.

Смотрите, как Артем Милевский стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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