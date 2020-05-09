Коронавирус приближается к Милевскому: в Беларуси отменили матч из-за COVID

Из-за подозрения на наличие вируса у одного из футболистов поединок "Гомель" - "Арсенал" перенесен на неопределенный срок

В Беларуси перенесли матч Первой лиги "Гомель" – "Арсенал" (Дзержинск), который должен был бы состояться 10 мая. Причиной решения Белорусской ассоциации футбола стало подозрение на коронавирус у одного из футболистов "Арсенала". Ранее коронавирусом заразился первый футболист в Украине.

"У одного из футболистов дзержинского "Арсенала" подозрение на наличие вируса COVID-19. По этой причине матч с участием футбольных клубов "Гомель" и "Арсенал" перенесен на более поздний срок", – говорится в официальном заявлении белорусских футбольных властей.

При этом останавливать футбольные соревнования в Беларуси не намерены, заявляя, что в стране делается все для их безопасного продолжения.

"Белорусская федерация футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке".

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Напомним, что Беларусь, где выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и многие другие украинские футболисты, продолжает оставаться единственной страной в Европе, которая проводит футбольное первенство в условиях пандемии. Ранее о ситуации с коронавирусом высказался и сам Милевский, заявив: "Впечатление, что в Беларуси нет больных, а новости посмотришь – куча заболевших".

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