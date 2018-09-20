Хачериди и Шахов проиграли "Челси": обзор матча Лиги Европы

Игроки сборной Украины Евгений Шахов и Евгений Хачериди приняли участие в матче первого тура группового этапа Лиги Европы между греческим ПАОКом и английским "Челси". Оба футболиста вышли в стартовом составе "черных орлов", но помочь завоевать очки им не удалось.

Уже на седьмой минуте встречи бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан забил победный мяч.

ПАОК – "Челси" – 0:1

Гол: Виллиан (7)

ПАОК: Пасхалакис, Варела, Хачериди, Тошка, Виейринья, Шахов (Прийович, 69), Маурисио, Эль-Каддури, Пелкас (Уарда, 62), Лео Жаба (Бисесвар, 82), Вернблум.

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо (Аспиликуэта, 66), Дзаппакоста, Рюдигер, Канте, Жоржиньо (Фабрегас, 65), Виллиан, Баркли, Педро, Мората (Жиру, 81).

Предупреждения: Вернблум (88), Баркли (90), Уарда (90), Рюдигер (90), Эль-Каддури (90).

Также сегодня киевское "Динамо" не смогло обыграть "Астану", упустив победу в компенсированное время. Матч завершился со счетом 2:2.

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов стартовал "Шахтер". В Харькове чемпион Украины сыграл вничью с бронзовым призером Бундеслиги "Хоффенхаймом". "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2 видео голов есть на нашем сайте.