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Хачериди могут оштрафовать на половину зарплаты в "Динамо" за скандальное удаление

22 апреля, 23:23

Александр Трикиша

Украинский защитник продемонстрировал свой нрав в матче чемпионата Беларуси

Брестское "Динамо" может оштрафовать украинского защитника Евгения Хачериди на половину зарплаты за скандальное удаление в матче прошлого тура чемпионата Беларуси против "Витебска" (0:1). Напомним, что Хачериди заработал нелепое пенальти и удаление в концовке встречи, отмахнувшись от соперника.

Как сообщает "Футбол 24", Хачериди зарабатывает в месяц 20 тысяч долларов плюс бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, Кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков.

Ранее появилась информация, что "Динамо" Брест хочет разорвать контракт с Хачериди после скандального удаления, но позже сам футболист опроверг эти слухи.

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Также Хачериди озвучил свою версию инцидента и попросил прощения у "Динамо", но затем за спиной клуба разнес работу главного арбитра.

Хачериди пополнил состав брестского "Динамо" в октябре прошлого года, но дебютировал в составе новой команды только после в 2020 году, но успел завоевать Суперкубок страны. Соглашение чемпиона Беларуси и украинского защитника действует до конца 2021 года.

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо" в чемпионате Украины:

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Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источники: Сегодня|Спорт , Футбол 24

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