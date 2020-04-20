Хачериди выгонять не будут, в белорусском клубе опровергли разрыв контракта с украинцем

Брестское "Динамо" пока что не будет разрывать контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Напомним, вчера появилась информация сайта betnews365.com, что "Динамо" собирается отказаться от Хачериди за скандал в матче с "Витебском".

В той встрече 32-летний бывший футболист сборной Украины не ограничился тем, что на ровном привез пенальти в свои ворота и заработал красную карточку. Но затем Хачериди едва не побил судью в подтрибунном помещении уже после поединка. Вскоре стало известно, что дисквалификации и штрафа уроженцу Мелитополя не избежать.

Сегодня белорусский сайт by.tribuna.com связался с пресс-службой "Динамо" (Брест), где прокомментировали инцидент с Хачериди: "Информация о прекращении договора не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет".

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Хачериди сыграл в Беларуси три матча: два в чемпионате страны и один в Кубке. Пока что ни голом, ни передачей он не отличился, получив позавчера красную карточку.

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