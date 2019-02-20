Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом"

Наставник киевлян – об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7f/7d5/5c6d7f7d5cd82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7f/7d5/5c6d7f7d5cd82.jpg 2019-02-20T18:26:00+02:00 Футбол Наставник киевлян - об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Напомним, первая встреча неделю назад в Пирее завершилась ничьей – 2:2. Киевляне отыгрались за минуту до финального свистка и сохраняют отличные шансы на выход в следующий раунд. Для этого им необходимо не проиграть в Киеве, либо сыграть вничью со счетом не больше, чем 2:2.

- Сейчас имеет место много сравнений с прошлым годом, когда путь в плей-офф Лиги Европы "Динамо" также начинало в Афинах, с АЕКом. Учитывая это, а также результат первого матча с "Олимпиакосом" (2:2), планируете ли вы на завтрашний поединок более осторожный футбол, построенный от обороны?

- Если проводить сравнения с прошлым годом, то у нас сейчас совсем другая команда, в которой более атакующие игроки. Поэтому завтра мы должны сыграть более агрессивно в атаке, стремиться играть в более атакующий футбол.

- Какова ситуация с Кадаром? Успел ли он восстановиться к завтрашнему матчу?

- Кадар не готовится к завтрашнему матчу.

- Чего ожидаете от легионеров обеих команд в завтрашнем матче? (Вопрос греческого журналиста).

- Легионеры, как и у "Динамо", так и у "Олимпиакоса" будут биться на поле за результат. Игра предстоит бескомпромиссная! "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом изначально. Игра покажет, и как будут выглядеть иностранцы, и как будет складываться сам матч.

- Шепелев в первом матче с "Олимпиакосом" был одним из лучших в в составе "Динамо" в плане паса, но при этом допускал много потерь. Остались ли вы довольны его игрой?

- Давайте посмотрим, где Шепелев ошибался: там, где он делал последний пас. Он рисковал, а мы это поощряем – сегодня пас не прошел, а завтра он может пройти.

Мы разобрали первый матч с "Олимпиакосом", указали ребятам как на те моменты, в которых необходимо действовать более надежно, так и на те, где нужно еще больше рисковать. Надеюсь, что всё то, что в Пирее было нам в минус, завтра будет исправлено. И, повторюсь, нам нужно более агрессивно сыграть в атаке.

- Насколько вам мешает то, что у "Динамо" в этом году до матча с "Олимпиакосом" не было официальных поединков?

- Понятно, что когда команда в игровом тонусе, то ей немного проще. Сейчас это преимущество "Олимпиаксоса". С другой стороны, мы сильны и как команда, и как коллектив, в котором есть исполнители, способные решить любой эпизод в свою пользу, в пользу команды. А в каждом матче всё решают именно моменты. Впрочем, и у "Олимпиакоса" тоже хватает футболистов, способных решить любой эпизод в свою пользу.

- Денис Бойко по итогам первого матча с "Олимпиаксом" получил в прессе наименьшую оценку среди всех игроков "Динамо". А как вы оцениваете его игру в этом поединке?

- Журналисты высказывают свое мнение, это их право. Мы же оцениваем игру Бойко в матче с "Олимпиакосом" как достаточно надежную. В моментах, которые возникали у наших ворот, он сыграл достаточно уверенно. Кроме того, Бойко уверенно действовал ногами, удачно начинал наш выход из обороны. В его игре были и ошибки, и положительные моменты. У журналистов своя оценка, у нас – своя. В Денисе я уверен.

- Что бы вы пожелали сейчас болельщикам "Динамо"?

- Всех их приглашаем на завтрашний матч! А пожелать им хотел бы одного: поддерживать нашу команду с первой и до последней минуты!

- Сегодня "Динамо U-19" разгромило в Юношеской Лиге УЕФА туринский "Ювентус" – 3:0. Кто из этих молодых ребят мог бы стать главным кандидатом на усиление первой команды "Динамо"?

- Мы всех этих ребят знаем. Хотел бы поздравить их с выходом в следующий этап Юношеской Лиги ЕФА, но, в первую очередь, – с игрой. То как они сегодня играли, заслуживает уважения. Необходимо не останавливаться, идти дальше тем же путем! Ребята сегодня показали, что они умеют играть, и что у "Динамо" есть будущее. Это – работа нашей клубной Академии. Но, в первую очередь, заслуга футболистов и тренеров в том, что они устроили такой праздник для тех, кто сегодня пришел на стадион.

Напомним, что игрок "Олимпиакоса" получил серьезную травму накануне матча с "Динамо" в Лиге Европы. Греческий полузащитник пропустит минимум полгода.

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