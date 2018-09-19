Хацкевич: "Первая задача – выход из группы. Это престиж клуба и страны"

Сегодня, 18:31

В матче с "Астаной" точно не сыграет Беседин, а по Гармашу примут решение в день игры

Александр Хацкевич. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" ответил на вопросы журналистов накануне первого матча своей команды в Лиге Европы. В рамках первого тура группового этапа киевляне дома сыграют с казахстанской "Астаной". Матч состоится 20 сентября в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. Также на пресс-конференции присутствовал вратарь Денис Бойко: "Лига Европы – серьезный турнир, не нужно напоминать, насколько серьезен каждый матч".

О сопернике:

"Астана" – достаточно опытная команда. Есть футболисты своих национальных сборных. А то, что они участвуют в разных турнирах – это их обязанность.  Футболисты, имеющие определенный уровень, играют по две-три игры в неделю. Здесь ничего нового как в плане подготовки к играм, так и в плане самих игр.

В последней игре в чемпионате были достаточно большие изменения у них в составе, только три или четыре футболиста играло. Видно, что они очень серьезно готовятся. Команда с большим европейским опытом, на протяжении уже четырех лет она на виду и слуху и по праву занимает первое место у себя в стране.

У "Астаны" достаточно опытные футболисты во всех линиях, но самые опасные это тройка атакующих футболистов. Но все будет зависеть от наших футболистов, как они будут играть против них.

О влиянии Григорчука на игру "Астаны":

Работа Григорчука больше построена на том, что команда исповедует более атакующий футбол, как было при нем в "Черноморце" и "Габале". Сейчас команда более организованная, более дисциплинированно играет на быстром переходе из обороны в атаку, но это на международной арене. В своем чемпионате понятно, что они больше владеют мячом, больше агрессии впереди. Но та дисциплина, которая прививается любим тренером командах, это сначала все играют в обороне, потом уже атака.

О задачах в Лиге Европы:

Первая задача – это выход из группы. Это престиж как самого клуба, так и престиж страны. Лига Европы – оптимальный турнир для нашей команды на сегодняшний день. Чтобы играть на уровень выше, нужно быть готовым. То, что команда не добивается такого результата, которого хотелось бы нашим болельщикам, мы в плане перестройки. Мы достаточная молодая команда, у нас достаточно молодых воспитанников академии.

О ситуации с Гармашем и Бесединым:

Что касается Дениса Гармаша, мы тоже должны быть воспитателями. Он опытный и взрослый футболист. Те разговоры, которые были с ним индивидуальные и более старшие ребята с ним общались. Он все понимает. Самое главное, чтобы он понимал и выполнял на футбольном поле то, что я от него требую. Никаких конфликтов у нас нет, есть требования. Выполняет футболист – играет, не выполняет... Денис готовится к игре, будет он завтра играть или нет, мы примем решение завтра.

Что касается Артема Беседина. К сожалению, затянулось его восстановление. Травма все-таки оказалась более сложной, чем мы предполагали ранее. Так что ему еще, как говорят доктора, неделю минимум нужно. Только после этого доктора дадут заключение, готов он работать в общей группе или нет. На сегодняшний момент он даже не работает с командой.

Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" онлайн смотреть можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Александр Хацкевич, ФК Астана

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Сегодня|Спорт

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