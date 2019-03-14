Хацкевич рассказал, что бы он изменил, будь у него шанс переиграть 1/8 Лиги Европы по-новому

По словам наставника динамовцев, они могли бы выступить лучше, не попадись им в Лиге Европы команда уровня ЛЧ

Александр Хацкевич во время матча с "Челси". Фото: AFP

Хацкевич рассказал, что бы он изменил, будь у него шанс переиграть 1/8 Лиги Европы по-новому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac3/66f/5c8ac366f0f80.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac3/66f/5c8ac366f0f80.png 2019-03-14T23:33:00+02:00 Футбол По словам наставника динамовцев, они могли бы выступить лучше, не попадись им в Лиге Европы команда уровня ЛЧ

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после разгромного поражения от "Челси" (0:5 в Киеве и 0:8 в сумме) в 1/8 Лиги Европы нашел, за что поблагодарить команду.

"Что бы я изменил, будь у меня возможность вернуться вернуться во времени до начала игры? Если бы была возможность, хотел бы немного другой жребий, – сказал Хацкевич. – Сегодня у нас не было большого выбора в плане стартового состава. По игре я говорить не буду, понятно, что все расстроены, футболисты, болельщики. Я подведу итог нашего выступления в Лиге Европы. С учетом матчей квалификации, мы сыграли 12 игр. Пока мы находились в турнире Лига Европы, на сегодняшний день - это наш уровень. Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, "Челси", на сегодняшний день есть очень большая разница. Я все равно ребят поблагодарил за эти 12 матчей. Для них это неоценимый опыт. Гармаш? Он забил сегодня два гола. К сожалению, из вне игры.

Где-то нам не хватило человеческого ресурса, в плане карточек, в плане травм. Мы могли выступить лучше, если бы все футболисты были здоровы, но то, что мы имеем на сегодняшний день... лучше пока нет.

Напомним, Хацкевич отказался обсуждать вопрос отставки.

А на вопрос, знает ли коуч "Динамо", что в матче с "Челси" киевляне потерпели самое большое поражение в еврокубках, он ответил: "Из любого поражения нужно что-то извлекать. Нет команд, которые не проигрывают. Мы видим сейчас на примере Лиги чемпионов. Это спорт. Да, не хотелось проигрывать с таким счетом, но класс есть класс".

Как сообщалось ранее, киевлян разгромили как в песне: "Какая боль! Какая боль! "Челси" против "Динамо" – 5:0.

Также сообщалось, что Фас не для нас: "бельгийский Давид Луис" отказался переходить в киевское "Динамо".

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