Хацкевич смилостивился: "Динамо" дозаявило Русина на новый сезон
Слухи об уходе в "Карпаты" или "Зарю" не подтвердились
Киевское "Динамо" внесло своего лучшего нападающего по итогам прошлого сезона Назария русина в заявку на предстоящий чемпионат Украины. 20-летний нападающий в прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах (хотя отыграл всего 988 минут), забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. Он стал лучшим среди всех представителей своего амплуа – у Артема Беседина три гола в 18 матчах (1 364 минуты), а у Франа Соля – два в четырех (296 минут). Несмотря на это Русин изначально не попал в заявку на сезон.
Ранее в СМИ появилась информация, что Динамо отправит Русина в аренду во львовские "Карпаты". Львовяне намерены арендовать нападающего до конца сезона.1
Позже появилась информация, что "Заря" договорилась с "Динамо" об аренде нападающего, но, как признался главный тренер киевлян Александр Хацкевич, он сам об этом узнал из интернета.
Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.
Красивый гол Назария Русина в матче против "Олимпика":
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