"Заря" договорилась с "Динамо" об аренде нападающего
Назарий Русин может перебраться в команду Скрипника
Форвард "Динамо" Назарий Русин перейдет в "Зарю" на правах аренды. Переговоры между клубами и самим игроком завершились успешно. Переходу Назария в "Зарю" пока препятствует травма нападающего "бело-синих" Франа Соля.
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Отмечается, что луганчане рассчитывают заполучить форварда на весь чемпионат. В минувшем сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за "Динамо", отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Ранее этим летом луганчане уже арендовали у "Динамо" защитника Александра Тымчика.
Ранее сообщалось, что Назария Русина могут арендовать львовские "Карпаты". Напомним, что футболист не попал в заявку "Динамо" на сезон чемпионата Украины 2019/2020.
Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.
Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.
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