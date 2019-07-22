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"Заря" договорилась с "Динамо" об аренде нападающего

22 июля, 09:34

Назарий Русин может перебраться в команду Скрипника

Назарий Русин принес киевлянам ничью
Назарий Русин принес киевлянам ничью. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Назарий Русин перейдет в "Зарю" на правах аренды. Переговоры между клубами и самим игроком завершились успешно. Переходу Назария в "Зарю" пока препятствует травма нападающего "бело-синих" Франа Соля.

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Отмечается, что луганчане рассчитывают заполучить форварда на весь чемпионат. В минувшем сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за "Динамо", отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Ранее этим летом луганчане уже арендовали у "Динамо" защитника Александра Тымчика.

Ранее сообщалось, что Назария Русина могут арендовать львовские "Карпаты". Напомним, что футболист не попал в заявку "Динамо" на сезон чемпионата Украины 2019/2020.

Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.

Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

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zarya.lg.ua

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