Хакер взломал почту Гвардиолы: его поймали, когда он менял украденную информацию на биткоины

Полиция Манчестера арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, утверждает The Sun. Как сообщает источник, хакер, работавший в IT-компании на тренировочной базе английского клуба с 2016 по 2017 год, взломал электронную почту Гвардиолы, получил доступ ко всем сообщениям и информацию о всех игроках "Манчестер Сити".

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Также злоумышленник узнал информацию о возможных трансферах команды. На тот момент клуб интересовался защитниками Маттейсем де Лигтом и Сократисом Папастатопулосом. Хакер хотел продать добытую информацию за 100 тысяч евро в биткоинах, однако был пойман полицией.

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Представители закона провели обыск в доме хакера, а также осмотрели его компьютеры, мобильные телефоны и электронную почту. 30-летний мужчина был арестован за взлом чужих личных данных.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters В тренде Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

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Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

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