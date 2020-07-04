Явились без предупреждения: игроков "Барселоны" внепланово проверили на допинг

Проверке на допинг подверглись шесть игроков каталонского клуба

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что 2 июля эмиссары УЕФА неожиданно нагрянули на тренировочную базу Барселоны, чтобы внепланово взять допинг-пробы шестерых игроков каталонского клуба. По информации источника, в число "случайных счастливчиков" попали Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн, Артуро Видаль, Рики Пуч и Ансу Фати.

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Внеплановые проверки на допинг – обычная вещь для футбола, даже несмотря на то, что еврокубковые турниры остановлены до августа.

Ранее мир футбола всколыхнула сенсационная новость. Лидер каталонского клуба Лионель Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко. Аргентинский нападающий недоволен своим положением в испанском клубе и намерен перейти в "Манчестер Сити".

Ранее мы сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

Кстати, все проблемы Меси могут быть решены в один момент. Если его недовольство возникло из-за действий главного тренера, то в скором времени каталонцы получат нового рулевого. Как мы писали ранее, легенда каталонцев согласился возглавить команду.

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