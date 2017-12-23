Хет-трик Харри Кейна в матче чемпионата Англии

Сегодня, 22:29

В поединке "Бернли" – "Тоттенхэм" забивал только Харри Кейн


Хет-трик Харри Кейна принес футболистам "Тоттенхэма" крупную победу над "Бернли" в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча состоялась в Бернли в субботу и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, а все мячи в игре забил Харри Кейн. Нападающий отличился на 7-й, 69-й и 79-й минутах.

После этой победы "Тоттенхэм" набрал 34 очка, обошел в таблице английской Премьер-лиги "Бернли" и "Арсенал" и вышел на пятую строчку. В активе "Бернли", откатившегося на седьмое место, 32 очка, "канониры" же уступают "шпорам" из-за худшей разницы мячей.

Напомним, что ранее "Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле "Борнмут" со счетом 4:0.

Напомним, что в другом матче 19 тура чемпионата Англии идущий на третьем месте в турнирной таблице "Челси" не смог на выезде обыграть "Эвертон". Поединок в субботу прошел в Ливерпуле и завершился без голов.

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.
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