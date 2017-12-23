"Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии

"Манчестер Сити" разгромил дома "Борнмут" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу и продлил победную серию в турнире до 17 игр.

Встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Серхио Агуэро (27-я и 79-я минуты), также по одному голу забили Рахим Стерлинг (53) и Данило (85).

"Манчестер Сити" по-прежнему идет без поражений в чемпионате Англии и с 55 очками возглавляет турнирную таблицу (18 побед и 1 ничья). "Борнмут" с 16 очками занимает 18-е место. Интересно, что единственное поражение "МанСити" в этом сезоне потерпел от донецкого "Шахтера" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что в другом матче 19 тура чемпионата Англии идущий на третьем месте в турнирной таблице "Челси" не смог на выезде обыграть "Эвертон". Поединок в субботу прошел в Ливерпуле и завершился без голов.

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.