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Хосеп Гвардиола анонсировал возвращение на поле Александра Зинченко

Сегодня, 16:38

Украинец восстановился после растяжения задней поверхности бедра

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пред матчем 34-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", который состоится на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне 14 апреля, рассказал о ситуации в лазарете команды.

"Бернарду Силва и Алекс Зинченко чувствуют себя намного лучше. Думаю, они оба готовы сыграть в воскресенье с "Кристал Пэлас", – сказал тренер в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Зинченко травмировался в матче 33-го тура чемпионата Англии против Кардиффа (2:0). Из-за повреждения украинец пропустил матч Кубка лиги против "Брайтона" (1:0), а также первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1).

В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко

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Источник:

ua-football

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