Хосеп Гвардиола анонсировал возвращение на поле Александра Зинченко
Украинец восстановился после растяжения задней поверхности бедра
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пред матчем 34-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", который состоится на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне 14 апреля, рассказал о ситуации в лазарете команды.
"Бернарду Силва и Алекс Зинченко чувствуют себя намного лучше. Думаю, они оба готовы сыграть в воскресенье с "Кристал Пэлас", – сказал тренер в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, что Зинченко травмировался в матче 33-го тура чемпионата Англии против Кардиффа (2:0). Из-за повреждения украинец пропустил матч Кубка лиги против "Брайтона" (1:0), а также первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1).
В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.
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