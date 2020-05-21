И где его носило? Звездный футболист "Ливерпуля" приехал на тренировку в побитой машине

Пока что только первый из пяти элитных футбольных чемпионатов в Европе возобновился после карантина – немецкая Бундеслига. А вот сильнейший национальный турнир, английская Премьер-лига, – еще на пути к рестарту. Мы сообщали, что команды чемпионата Англии вернутся к тренировкам.

В среду и четверг команды начали занятия небольшими группами. Однако первый клуб, "Уотфорд", отказался тренироваться из-за коронавируса. Из лагеря лидера Премьер-лиги, "Ливерпуля", пришли другие новости. Игроки клуба вернулись на базу, у ворот которой их ждали фотографы. И вот они зафиксировали разбитое, к тому же грязное лобовое стекло автомобиля звездного форварда Мохамеда Салаха.

Реклама

Где именно египтянин повредил машину, пока что неизвестно. Поскольку контакты с прессой пока что запрещены, спросить его журналистам не удалось. Предполагают, что Салах повредил авто именно по дороге на тренировку. Поскольку Мохамед – известный любитель машин, в его автопарке его и "Ламборгини", и "Бентли", и еще парочка автомобилей. Если бы стекло было разбито ранее, думается, он выбрал бы другую машину для поездки.

Читайте о датах возобновления турниров и чемпионатов.

Смотрите, как Салах забивал в ворота "Зальцбурга" в Лиге чемпионов в декабре

Реклама

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама