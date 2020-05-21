Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

И где его носило? Звездный футболист "Ливерпуля" приехал на тренировку в побитой машине

21 мая, 08:35

Андрей Фоменко

Мохамед Салах повредил лобовое стекло автомобиля по дороге на базу

Пока что только первый из пяти элитных футбольных чемпионатов в Европе возобновился после карантина – немецкая Бундеслига. А вот сильнейший национальный турнир, английская Премьер-лига, – еще на пути к рестарту. Мы сообщали, что команды чемпионата Англии вернутся к тренировкам.

В среду и четверг команды начали занятия небольшими группами. Однако первый клуб, "Уотфорд", отказался тренироваться из-за коронавируса. Из лагеря лидера Премьер-лиги, "Ливерпуля", пришли другие новости. Игроки клуба вернулись на базу, у ворот которой их ждали фотографы. И вот они зафиксировали разбитое, к тому же грязное лобовое стекло автомобиля звездного форварда Мохамеда Салаха.

Реклама

Где именно египтянин повредил машину, пока что неизвестно. Поскольку контакты с прессой пока что запрещены, спросить его журналистам не удалось. Предполагают, что Салах повредил авто именно по дороге на тренировку. Поскольку Мохамед – известный любитель машин, в его автопарке его и "Ламборгини", и "Бентли", и еще парочка автомобилей. Если бы стекло было разбито ранее, думается, он выбрал бы другую машину для поездки.

Читайте о датах возобновления турниров и чемпионатов.

Смотрите, как Салах забивал в ворота "Зальцбурга" в Лиге чемпионов в декабре

Реклама

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

машина трещина футбол стекло Ливерпуль Мохамед Салах

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...