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И Роналду можно поразить: форвард "Ювентуса" сделал красивый подарок фанату "Наполи"

7 июня, 13:53

Елена Павлова Елена Павлова

Парень сумел повторить гол пятикратного обладателя "Золотого мяча"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился красивым поступком, подарив футболку со своим автографом фанату "Наполи", который сумел поразить пятикратного обладателя "Золотого мяча". Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов.

Имя Франческо Салерно, скорее всего, ничего не скажет любителям футбола, но два года назад в региональном первенстве Италии он забил шикарный гол ударом через себя в падении. После чего не избежал сравнения с мячом Роналду, который залетел в ворота "Ювентуса" в Лиге чемпионов в 2018 году, когда Криштиану еще выступал за мадридский "Реал".

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И вот теперь, спустя два года, Роналду отправил Франческо, который является болельщиком Наполи, свою футболку с автографом и надписью "Для Франческо, отличный гол".

Ранее мы также сообщали, что Роналду сжульничал, чтобы увеличить свою скорость. Как пишут итальянские СМИ, португалец начал использовать регбийные шипы на своих бутсах.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в Италии

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подарок гол Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус Турин болельщик фанат

Источник: La Gazzetta dello Sport

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