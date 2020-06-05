Вор из Аграбы, розовый рейнджер и банда супергероев: Роналду устроил костюмированную вечеринку

Двум детям нападающего "Ювентуса" исполнилось по три года

Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который вернулся после карантина в сумасшедшей форме, устроил костюмированную вечеринку в честь дня рождения своих детей Евы и Матео. Малышам нападающего исполнилось по три года.

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Для празднования уже достаточно большая семья футболиста выбрала костюмы персонажей мультфильмов и голливудских блокбастеров о супергероях. Так, Криштиану предстал в образе "благородного вора из Аграбы" Аладдина, его невеста Джорджина Родригес примерила образ розового рейнджера из "Могучих рейнджеров", сыновья выбрали костюмы Халка и Человека-паука, а дочки решили быть сестрами из "Холодного сердца" – Эльзой и Анной.

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Фото с празднования опубликовал сам форвард "Ювентуса", показав также многочисленные подарки именинников.

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Напомним, что у Криштиану четверо детей, трое из них рождены от суррогатных матерей, а в ноябре 2017 года девушка игрока Джорджина Родригес родила футболисту девочку Алану Мартину.

Ранее мы сообщали, что Роналду сжульничал, чтобы увеличить свою скорость. Знаменитый португалец будет использовать шипы для регби.

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус"

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