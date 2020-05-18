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Идеальная Лиза: горячая жена украинского футболиста сводит с ума своими изгибами на поле

18 мая, 16:06

Олег Люлька

Супруга Максима Третьякова после шлепков по маминой попе взялась за свои ягодицы

Одна из самых популярных жен украинских футболистов Лиза Третьякова, имеющая 180 тысяч фолловеров в Instagram, продолжает зажигать на карантине. Ранее девушка отшлепала свою маму и показала это всему миру. А теперь Лиза предложила своим подписчицам правильно начать неделю, выложив видео сексуальной разминки на футбольном поле, которое наверняка взбодрит и многих мужчин.

"Круговая тренировка на ягодицы, внешнюю и внутреннюю часть бедра. Идеальная треша для тех, у кого такая же проблемка с венами, как и у меня. У меня отлично растет зад именно от тренировок в зале, от железа, но с моим варикозом – о зале нужно забыть", – говорит Лиза Третьякова

INSTAGRAM

Ранее Лиза Третьякова запустила эротический челлендж с туалетной бумагой. Девушка, наклонившись, умудрилась подбить рулон туалетной бумаги своей поясницей и поймать его на ягодицы.

INSTAGRAM

Лиза и Максим Третьяковы

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

Отметим, что нынешней весной, еще до карантина, мужа Лизы Третьяковой Максима Третьякова признали лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам 21-го тура, в котором полузащитник "Александрии" забил два мяча в гостевом матче с "Карпатами" (4:0).

Смотрите, как забивает Максим Третьяков

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WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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