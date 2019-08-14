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"Игра "Динамо" – это катастрофа": Вернидуб назвал причину вылета киевлян из Лиги чемпионов

Сегодня, 18:25

Кинзерский Эдуард

Экс-тренер "Зари", которого прочат в преемники Хацкевича, жестко проехался по "бело-синим"

Юрий Вернидуб и Александр Хацкевич

Юрий Вернидуб и Александр Хацкевич / Фото: Facebook

Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб, которого называют одним из кандидатов в новые тренеры "Динамо", прокомментировал последний матч киевлян под руководством Александра Хацкевича. Напомним, "бело-синие" на НСК "Олимпийский" не смогли обыграть "Брюгге" (3:3), следствием чего стали вылет "Динамо" из Лиги чемпионов и отставка Хацкевича с поста главного тренера киевлян.

"Все ведь так хорошо складывалось: быстрый гол, кураж – что еще нужно? – прокомментировал "Сегодня" матч "Динамо" – "Брюгге" Юрий Венрнидуб. – Где-то минуты до 25-й играли хорошо, была еще парочка моментов – только реализовывай! Но не получилось, и где-то чуть "поднаелись". Решили пересидеть на своей половине, перевести дух, и потом опять поднажать. Ага! Пока пересидели, гол получили, а могли и второй. И все начинай по новой. Во втором тайме снова быстрый гол – и дожимай. Но случилось то, что я и говорил накануне – кроме атаки, нужно исключить ошибки в обороне, сыграть надежно и правильно. Возьмите первый пропущенный гол: как при стандарте так играть? Бурда стоял и смотрел на человека, который головой идет на мяч - просто смотрел. Не стой в зоне - играй! Ну, а второй и третий голы - это вообще катастрофа", – заключил Вернидуб.

Как сообщалось ранее, возглавить "Динамо" может уроженец России и бывший главный тренер сборной Украины. Последним местом работы Юрия Калитвинцева было другое "Динамо" – московское. 

Опрос фанатов: кого хотите видеть новым тренером "Динамо"

Также, по слухам, на пост главного тренера "Динамо" с приставкой "исполняющий обязанности" претендуют нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и селекционер "Динамо" Александр Заваров. В свою очередь, экс-игрок киевлян Олег Саленко называл еще одну инсайдерскую кандидатуру – коуча динамовской молодежки Юрия Мороза.

Смотрите, как Хацкевич добывал последний титул у руля "Динамо"

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Лига чемпионов Динамо Киев Юрий Вернидуб

Источник: Сегодня|Спорт

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