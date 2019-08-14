Возглавить "Динамо" может уроженец России и бывший главный тренер сборной Украины

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев может возглавить киевское "Динамо". Об этом сообщает Football.ua. Последним местом работы 51-летнего уроженца России было московское "Динамо". В свое время он успешно играл за "Динамо" киевское, а также не очень успешно возглавлял сборную Украины перед Евро-2012, что заставило тогда руководство ФФУ сменить Калитвинцева на Блохина.

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Также, по слухам, на пост главного тренера "Динамо" с приставкой "исполняющий обязанности" претендуют нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и селекционер "Динамо" Александр Заваров. В свою очередь, экс-игрок киевлян Олег Саленко называл еще одну инсайдерскую кандидатуру – коуча динамовской молодежки Юрия Мороза.

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Напомним, после домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось с главным тренером. Киевляне прекратили сотрудничество с Александром Хацкевичем, а вместе с ним уволен и весь тренерский штаб первой команды.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

В ближайшее время "бело-синие" должны объявить нового главного тренера. Один из кандидатов на этот пост Юрий Вернидуб уже заявил о готовности рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление", – сказал "Сегодня" Вернидуб.

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