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Игрок "Атлетико" жестоко наказал своего кипера за проигранный спор

19 июля, 18:28

Теперь вратарь мадридцев будет выглядеть как легендарный бразилец Роналдо

Диего Коста
Диего Коста.

Скандальный нападающий мадридского Атлетико Диего Коста всегда славился безумными выходками. Во время отдыха в горах форвард прыгнул со скалы в горную реку. Видео опасного трюка Коста выложил у себя в Instagram. Но когда дело доходит до споров, то и здесь лучше не соревноваться с испанским игроком.

Так, во время тренировки, в преддверии Международного кубка чемпионов, испанец выиграл спор у своего партнера по команде Алекса дос Сантоса. Диего Коста оказался успешнее кипера в серии пенальти и решил оригинально исполнить приговор. Форвард взялся за бритву и выстриг на голове молодого вратаря прическу Роналдо. Именно в таком несуразном виде бразилец и выступил на чемпионате мира-2002.

"Атлетико" принимает участие в Международном кубке чемпионов. Подопечные Симеоне сыграют с "Гвадалахарой", "Реалом" и "Ювентусом".

Кстати, фанаты "Атлетико" отомстили Антуану Гризманну за переход в "Барселону". Болельщики считают французского футболиста предателем.

Также добавим, что мадридский  "Атлетико" раскошелился на крупную сумму ради финалиста ЛЧ в составе "Тоттенхэма". Таких игроков в клубе не было почти сто лет. 

Смотрите обзор поединка Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико":

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Тег вратарь, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Диего Коста

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Источник:

El Mundo Deportivo

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