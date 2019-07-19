Игрок "Атлетико" жестоко наказал своего кипера за проигранный спор

Теперь вратарь мадридцев будет выглядеть как легендарный бразилец Роналдо

Диего Коста.

Скандальный нападающий мадридского Атлетико Диего Коста всегда славился безумными выходками. Во время отдыха в горах форвард прыгнул со скалы в горную реку. Видео опасного трюка Коста выложил у себя в Instagram. Но когда дело доходит до споров, то и здесь лучше не соревноваться с испанским игроком.

Так, во время тренировки, в преддверии Международного кубка чемпионов, испанец выиграл спор у своего партнера по команде Алекса дос Сантоса. Диего Коста оказался успешнее кипера в серии пенальти и решил оригинально исполнить приговор. Форвард взялся за бритву и выстриг на голове молодого вратаря прическу Роналдо. Именно в таком несуразном виде бразилец и выступил на чемпионате мира-2002.

"Атлетико" принимает участие в Международном кубке чемпионов. Подопечные Симеоне сыграют с "Гвадалахарой", "Реалом" и "Ювентусом".

Кстати, фанаты "Атлетико" отомстили Антуану Гризманну за переход в "Барселону". Болельщики считают французского футболиста предателем.

Также добавим, что мадридский "Атлетико" раскошелился на крупную сумму ради финалиста ЛЧ в составе "Тоттенхэма". Таких игроков в клубе не было почти сто лет.

Смотрите обзор поединка Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико":

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