Игрок "Баварии" прошел обряд крещения в собственной ванной

Коутиньо решил не выходить из дому

Новичок "Баварии" Коутиньо / Фото: AFP

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Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо прошел обряд крещения у себя дома.

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Процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.

"Огромное спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Эти два дня были особенными для нас. Будем жить по-новому", – написал Коутиньо в Instagram.

Напомним, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды из "Барселоны". В чемпионате Германии-2019/20 бразилец провел восемь матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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