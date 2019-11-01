Игрок "Баварии" прошел обряд крещения в собственной ванной

Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо прошел обряд крещения у себя дома.
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Процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.
"Огромное спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Эти два дня были особенными для нас. Будем жить по-новому", – написал Коутиньо в Instagram.
Напомним, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды из "Барселоны". В чемпионате Германии-2019/20 бразилец провел восемь матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
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