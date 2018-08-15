Игрок "Челси" неожиданно завершил карьеру в сборной Нигерии

Вингер лондонского "Челси" Виктор Мозес заявил, что прекращает выступления за сборную Нигерии, несмотря на то что футболисту всего лишь 27 лет. На счету Мозеса 12 голов в 38 матчах за национальную команду.

"Я хочу заявить, что после долгих раздумий принял решение завершить выступления за сборную. Чувствую, что сейчас самое подходящее время уйти, чтобы полностью сосредоточиться на клубной карьере и моей семье, а также позволить новому поколению звезд "суперорлов" развиваться и процветать", – написал Мозес в своем Instagram.

Вчера карьеру в сборной Хорватии завершил нападающий Марио Манджукич. Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии.

Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.

После провала на ЧМ-2018 карьеру в сборной Германии завершил Марио Гомес. Гомес успел поиграть на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016, но в триумфальном мундиале 2018 года участие не принимал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.