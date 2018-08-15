Игрок "Челси" неожиданно завершил карьеру в сборной Нигерии
Виктор Мозес решил дать дорогу молодым
Вингер лондонского "Челси" Виктор Мозес заявил, что прекращает выступления за сборную Нигерии, несмотря на то что футболисту всего лишь 27 лет. На счету Мозеса 12 голов в 38 матчах за национальную команду.
"Я хочу заявить, что после долгих раздумий принял решение завершить выступления за сборную. Чувствую, что сейчас самое подходящее время уйти, чтобы полностью сосредоточиться на клубной карьере и моей семье, а также позволить новому поколению звезд "суперорлов" развиваться и процветать", – написал Мозес в своем Instagram.
Вчера карьеру в сборной Хорватии завершил нападающий Марио Манджукич. Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии.
Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.
После провала на ЧМ-2018 карьеру в сборной Германии завершил Марио Гомес. Гомес успел поиграть на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016, но в триумфальном мундиале 2018 года участие не принимал.
Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
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