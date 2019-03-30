Игрок "Динамо" подписал контракт с бразильским клубом, но об этом не объявили

О переходе Че Че в "Сан Паулу" должны объявить в воскресенье

Че Че. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игрок "Динамо" подписал контракт с бразильским клубом, но об этом не объявили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fcf/75e/5c9fcf75ebb5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fcf/75e/5c9fcf75ebb5d.jpg 2019-03-30T22:21:30+02:00 Футбол О переходе Че Че в "Сан Паулу" должны объявить в воскресенье

Бразильский легионер киевского "Динамо" Че Че сегодня подписал контракт на четыре года с "Сан-Паулу", сообщает журналист Петер Мюллер. В воскресенье 26-летний хавбек прибудет в Бразилию, после чего "Сан-Паулу" официально объявит о трансфере.

Ранее сообщалось, что за переход Че Че "Сан-Паулу" заплатит "Динамо" 5 миллионов евро, хотя позднее появилась информация, что сделка может обойтись бразильцам и дешевле.

Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" из "Палмейраса" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2011 году. Кроме "Палмейраса" выступал за бразильские клубы "Аудакс", "Гуаратингета", "Понте Прета" и "Боа".

Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".

Напомним, что другой бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно отказался возвращаться на родину из-за высокой зарплаты в Киеве.

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Источники: Sport.ua , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.