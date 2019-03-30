Игрок "Динамо" подписал контракт с бразильским клубом, но об этом не объявили
О переходе Че Че в "Сан Паулу" должны объявить в воскресенье
Бразильский легионер киевского "Динамо" Че Че сегодня подписал контракт на четыре года с "Сан-Паулу", сообщает журналист Петер Мюллер. В воскресенье 26-летний хавбек прибудет в Бразилию, после чего "Сан-Паулу" официально объявит о трансфере.
Ранее сообщалось, что за переход Че Че "Сан-Паулу" заплатит "Динамо" 5 миллионов евро, хотя позднее появилась информация, что сделка может обойтись бразильцам и дешевле.
Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" из "Палмейраса" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2011 году. Кроме "Палмейраса" выступал за бразильские клубы "Аудакс", "Гуаратингета", "Понте Прета" и "Боа".
Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".
Напомним, что другой бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно отказался возвращаться на родину из-за высокой зарплаты в Киеве.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Игрок "Динамо" подписал контракт с бразильским клубом, но об этом не объявили". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маркевич: "Динамо" способно победить "Шахтер" в Кубке, ведь болельщиков киевлян беспокоит отсутствие трофеев"
В главном матче весны известный тренер ждет большего от Цыганкова: "Одну игру хорошо сыграл, а потом его уже не видно"
Тренер "Челси" – о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать"
Маурицио Сарри рассказал, что нужно делать в ситуациях сродни той, что произошла на НСК "Олимпийский" с Хадсоном-Одои
Богданов: "Матч "Шахтер" – "Динамо" смело можно назвать финалом"
Экс-полузащитник киевлян разложил грядущую битву в Кубке и вспомнил об отставке Семина
"Это всегда острое противостояние!": Андрей Воробей – о "класико" в Кубке Украины
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины – о матче "горняков" с "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины