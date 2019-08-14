Игрок "Динамо": "Я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать"

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал игру квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Онлайн "Динамо" – "Брюгге" был доступен в трансляции на нашем сайте. Увы, киевляне, сыграв с бельгийцами вничью 3:3, вылетели из ЛЧ и опустились этажом ниже – перешли в групповой раунд Лиги Европы.

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"Была тишина... я долго не мог зайти в раздевалку. Я сейчас на нервах, но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать. Их было очень много. Извините.

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У нас было много моментов. Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, но потом немного сели. То же самое было и во втором тайме. В конце игры уже было тяжело. "Брюгге" удалось сравнять счет. Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас тяжело говорить. Это футбол.

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Если скажу снова, что много травмированных. Не знаю, нужно двигаться вперед и выигрывать чемпионат Украины, чтобы напрямую попадать в Лигу чемпионов. Задачи на Лигу Европы? Сейчас не могу об этом думать. У нас следующая игра в чемпионате Украины против Олимпика, нужно уже об этом думать", – рассказал Вербич.

Кстати, такого у "Динамо" еще не было:Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

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