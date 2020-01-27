Игрок "Лиона" неожиданно потерял сознание прямо на футбольном поле

Полузащитник "Лиона" Мартен Терье потерял сознание во время матча 21-го тура чемпионата Франции с "Тулузой". Футболист на 20-й минуте без видимых причин упал на газон. К игроку сразу бросились медики, после чего унесли с поля на носилках.
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Позже стало известно, что причиной потери сознания было падение кровяного давления. Игрок уже пришел в сознание и чувствует себя лучше, говорится в заявлении "Лиона".
В текущем сезоне Терье принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача. Контракт футболиста с "Лионом" рассчитан до лета 2022 года.
Ранее мы писали, что теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров в Австралии. Далиле Якупович стало очень плохо.
Также мы рассказывали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.
Смотрите обзор поединка "Лион" – "Лилль":
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