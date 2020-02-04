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Вратарь устроил сумасшедшую драку с фанатами из-за пропущеного гола

4 февраля, 16:00

Марк Бирн был очень рассержен забитому мячу

Марк Бирн

Марк Бирн / Фото: Twitter

Матч 1/8 финала Кубка Северной Ирландии "Уорренпоинт Таун" – "Баллимина" завершился грандиозным скандалом. После второго пропущенного мяча на 88-й минуте голкипер хозяев Марк Бирн вступил в конфликт с болельщиками гостей, находясь под влиянием эмоций от пропущенного мяча.

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19-летний игрок решил выместить злость на фанатах "Баллимины", располагавшихся за его воротами и оскорблявших Бирна. Он устроил драку, в ходе которой споткнулся о рекламный щит и упал. Эта потасовка могла закончиться печально, если бы дерущихся не разняли прибежавшие на помощь футболисты обеих команд и стюарды. Судья удалил Бирна, показав голкиперу прямую красную карточку.

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Ранее мы рассказывал о видео, в котором одноногий мальчик на костылях забил гол между ног вратарю.Мальчик на костылях играет наравне со своими сверстниками.

Кстати, вратарь "Ливерпуля" провел обряд крещения для жены игрока "Манчестер Юнайтед". Алиссон провел церемонию со своей женой.

Роналду сыграл в футбол с мальчиком без ног

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Источник: Сегодня|Спорт

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