Вратарь устроил сумасшедшую драку с фанатами из-за пропущеного гола

Марк Бирн был очень рассержен забитому мячу

Марк Бирн / Фото: Twitter

Матч 1/8 финала Кубка Северной Ирландии "Уорренпоинт Таун" – "Баллимина" завершился грандиозным скандалом. После второго пропущенного мяча на 88-й минуте голкипер хозяев Марк Бирн вступил в конфликт с болельщиками гостей, находясь под влиянием эмоций от пропущенного мяча.

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19-летний игрок решил выместить злость на фанатах "Баллимины", располагавшихся за его воротами и оскорблявших Бирна. Он устроил драку, в ходе которой споткнулся о рекламный щит и упал. Эта потасовка могла закончиться печально, если бы дерущихся не разняли прибежавшие на помощь футболисты обеих команд и стюарды. Судья удалил Бирна, показав голкиперу прямую красную карточку.

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