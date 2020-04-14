Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард во время карантина переписывается с сексапильной итальянской моделью Лаура Брагато. В интервью британским СМИ Лаура призналась, что давно дружит с Лингардом. "Джесси действительно хороший парень, приземленный и удивительно талантливый", – описывала своего друга девушка.

Читайте также: Горячая мулатка не простила игроку "МЮ" измену

Студентка из Италии стала известна в мире футбола после того, как заявила, что ее задница принесет удачу сборной Италии в матче против Англии в 2018 году. Тот матч завершился ничьей 1:1, но Лаура своего добилась – популярность девушки тут же возросла и сейчас на нее подписаны почти 400 человек в Instagram.

Если пятая точка девушки в самом деле приносит удачу, то Лингарду она явно не помешает. Футболист "МЮ" в текущем сезоне сыграл 35 матчей, но лишь дважды сумел поразить ворота соперников. При этом полузащитник более года не забивает в Премьер-лиге. Последний раз он поразил ворота соперника "МЮ" по чемпионату 22 декабря 2018 года.

Ранее мы писали, что эффектная жена непобежденного украинского боксера поразила эротическим танцем. Поклонники Алины Шелестюк оценили ее способности.

Также мы писали, что сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной. Девушка практически весь карантин проводит без одежды.

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться