Игрок "Реала" приговорен к 4 месяцам тюрьмы

Марсело пошел на сделку с властями по делу об неуплате налогов и будет отбывать наказание условно

Защитник мадридского "Реала" Марсело признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, бразилец пошел на сделку с испанскими властями и был приговорен к 4 месяцам тюрьмы условно. Благодаря сотрудничеству со следствием Марсело заплатит лишь 40% той суммы, в сокрытии которой его обвиняли.

Вместе со всеми штрафами и процентами Марсело заплатит испанской налоговой около 750 тысяч евро.

В Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В мае сообщалось, что Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения. Португалец даже переплатил, поэтому ему в итоге вернули несколько миллионов назад.

Ранее мы сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов.