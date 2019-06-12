Игрок сборой Андорры не проявил уважения к самому дорогому футболисту мира и снял с того капюшон

Игрок сборной Андорры снял капюшон с Килиана Мбаппе во время интервью, французу за 200 миллионоа евро это не очень понравилось

Со звезды сборной Франции Килиана Мбаппе сняли капюшон. Фото: Twitter

Забавный эпизод произошел после окончания матча квалификации на чемпионат Европы 2020 года между сборными Андорры и Франции. Встреча состоялась накануне в Андорра-ла-Велья и завершилась убедительной победой французов со счетом 4:0. В инциденте, видео которого доступно ниже, участвовал один из футболистов сборной Андорры и Килиан Мбаппе, которого transfermarkt называет самым дорогим футболистом в мире (оценочная стоимость – 200 миллионов евро).

Андорра – Франция 0:4 видео голов матча отбора на Евро-2020

Нападающий и автор одного из голов французской команды Килиан Мбаппе давал интервью в микст-зоне, когда один из проходящих сзади игроков сборной Андорры решил пошутить и скинул с 20-летнего француза капюшон. Мбаппе шутка не очень понравилась, он едва не побежал за обидчиком, но проходивший мимо партнер по команде Антуан Гризманн вмешался, что-то сказал партнеру по сборной, после чего Килиан произнес еще две фразы журналистам и ушел.

Также во вчерашних матчах отбора на Евро-2020 Мануэль Нойер побил рекорд в сборной Германии, державшийся 40 лет. Знаменитый голкипер побил рекорд сборной Германии по "сухим" матчам: 37 раз Нойер отстоял на "ноль".

Ранее мы писали, что американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Американские футболистки громят Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд.

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