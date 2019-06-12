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Игрок сборой Андорры не проявил уважения к самому дорогому футболисту мира и снял с того капюшон

12 июня, 13:13

Игрок сборной Андорры снял капюшон с Килиана Мбаппе во время интервью, французу за 200 миллионоа евро это не очень понравилось

Со звезды сборной Франции Килиана Мбаппе сняли капюшон
Со звезды сборной Франции Килиана Мбаппе сняли капюшон. Фото: Twitter

Забавный эпизод произошел после окончания матча квалификации на чемпионат Европы 2020 года между сборными Андорры и Франции. Встреча состоялась накануне в Андорра-ла-Велья и завершилась убедительной победой французов со счетом 4:0. В инциденте, видео которого доступно ниже, участвовал один из футболистов сборной Андорры и Килиан Мбаппе, которого transfermarkt называет самым дорогим футболистом в мире (оценочная стоимость – 200 миллионов евро).

Андорра – Франция 0:4 видео голов матча отбора на Евро-2020

Нападающий и автор одного из голов французской команды Килиан Мбаппе давал интервью в микст-зоне, когда один из проходящих сзади игроков сборной Андорры решил пошутить и скинул с 20-летнего француза капюшон. Мбаппе шутка не очень понравилась, он едва не побежал за обидчиком, но проходивший мимо партнер по команде Антуан Гризманн вмешался, что-то сказал партнеру по сборной, после чего Килиан произнес еще две фразы журналистам и ушел.

Также во вчерашних матчах отбора на Евро-2020 Мануэль Нойер побил рекорд в сборной Германии, державшийся 40 лет. Знаменитый голкипер побил рекорд сборной Германии по "сухим" матчам: 37 раз Нойер отстоял на "ноль".

Ранее мы писали, что американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Американские футболистки громят Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд.

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Тег футболист, сборная Франции, Евро-2020, сборная Андорры, Килиан Мбаппе

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Сегодня|Спорт

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