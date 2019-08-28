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Игрок "Зари": "Жду от завтрашней игры только одного – это исполнения мечты моей, команды, клуба"

28 августа, 20:26

Артем Громов - об ответном матче квалификации Лиги Европы против "Эспаньола"

Артем Громов

Артем Громов / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Ранее главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что в команде хотят прыгнуть выше головы.

Напомним, в первом матче "Заря" на выезде уступила со счетом 1:3.

- Жду от завтрашней игры только одного – это исполнения мечты моей, команды, клуба, города и всей страны. А мечта – это пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошедшей игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол. Мне кажется, после этого преимущество может быть на нашей стороне.

Команда готова и физически, и морально очень хорошо, и я думаю, при хорошем стечении обстоятельств у нас все получится.

- Насколько мотивирует полностью заполненный стадион?

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- В каком бы состоянии ни был футболист, когда он видит полный стадион, то все проблемы сразу же улетучиваются. Ты сразу хочешь бежать, радовать болельщиков красивыми действиями и голами. Это – дикий прилив эмоций. Хочется работать больше и больше.

- Сегодня все игроки "Зари" разместили у себя на страницах призыв к болельщикам прийти на стадион. Насколько интересна такая имиджевая идея?

- Лично меня нет в соцсетях, но об этой акции я знал. Считаю, что это очень здорово. Думаю, многие люди подписаны на наши официальные страницы и страницы игроков в соцсетях и придут посмотреть игру вживую. Тем более, не каждый день приезжает такая команда, как "Эспаньол". При удачном стечении обстоятельств для нас такой же стадион будет собираться еще чаще.

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- Как себя чувствуешь? Полностью ли восстановился после травмы?

- Полностью восстановился. Уже сыграл полторы игры. Сейчас отдохнул, чувствую себя хорошо.

- Заметила ли команда, что все больше людей ходят посмотреть именно на нее, а не на приезжие клубы?

- Людей сейчас стало ходить больше, и мы этому рады. Когда я сидел на трибуне, когда был травмирован, видел, сколько людей поддерживает нас. В чем-то это и наша заслуга. Людям нравится, как мы играем. Мне кажется, после завтрашней игры люди и дальше будут хотеть ходить на стадион.

10% на проход в группу Лиги Европы: букмекеры оценили шансы "Зари" на реванш над "Эспаньолом"

Напомним, у "Зари" есть успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига Европы Заря Луганск Эспаньол Артем Громов

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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