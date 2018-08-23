Игрока "Динамо" облили пивом за гол в ворота "Аякса"

Сегодня, 10:13

Никита Бурда праздновал гол в матче Лиги чемпионов

Гол забил Кендзера, а облили Бурду
Гол забил Кендзера, а облили Бурду

В среду, 22 августа, в Амстердаме прошел матч квалификации Лиги чемпионов. Местный "Аякс" победил киевское "Динамо" со счетом – 3:1. 

Динамовцы пропустили гол уже в дебюте встречи, однако вскоре его сравняли. На 16-й минуте защитник "Динамо" Томаш Кендзера оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку. В порыве радости киевские футболисты подбежали к трибунам "Йохан Кройфф Арены", за что кто-то из болельщиков с трибуны облил Никиту Бурду пивом.

"Да, возможно, в первом тайме была какая-то неуверенность, не было контроля мяча такого, как мы хотели. Плюс игра в обороне. Почему-то наши защитники в эпизодах с голами играли зонально, а не индивидуально один в один как должны", – прокомментировал матч "Аякс" – "Динамо" наставник киевлян Александр Хацкевич.

Ответный поединок "Динамо" – "Аякс" состоится 28 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Лига чемпионов, Динамо Киев, Аякс Амстердам, Томаш Кендзера

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Источник:

Сегодня|Спорт

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