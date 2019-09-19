Игрокам "Динамо" готовят штрафы и шторм: анонс матчей украинских клубов в Лиге Европы

Цыганков и Сидорчук пока в хорошем настроении / Фото: Facebook

Сегодня внимание украинских болельщиков переключается на Лигу Европы: "Динамо" в Киеве примет шведский "Мальме" (19:55, ТВ – "Футбол 1"), а "Александрия" в Германии сыграет с "Вольфсбургом" (22:00 – "Футбол 2"). Напомним, накануне "Шахтер" проиграл "МанСити" в ЛЧ под прошлогоднюю копирку.

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Динамовцы подходят к поединку со скандинавами, имея 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. По неофициальной информации, если сегодня она не будет прервана, футболистов ждут штрафные санкции. У "Динамо" опыта побед над "Мальме" пока нет: прежде соперники пересекались лишь однажды, в Кубке чемпионов-1978/79, и тогда было 0:0 в Украине (правда, играли не в Киеве, а в Харькове) и 0:2 в Швеции.

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

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Зато этого опыта в избытке у ассистента главного тренера киевлян Вадима Евтушенко, который в бытность игроком АИКа забивал "Мальме", в том числе и победные голы. Фишкой для привлечения на НСК зрителей станет выступление украинского квартета ASTURIA, исполнявшего гимн Лиги чемпионов на финале ЛЧ-2019 в Мадриде. Во время выхода команд на поле сексапильная струнная четверка исполнит собственную аранжировку гимна Лиги Европы, а в перерыве матча прозвучит фирменный для "астуриек" "Шторм" Вивальди.

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Если "Динамо", по оценке букмекеров, фаворит своего поединка с вероятностью победы в 55 процентов, то дебютант основной стадии еврокубков "Александрия" – безусловный андердог. Вероятность победы подопечных Владимира Шарана в Германии букмекеры оценивают лишь в 6 процентов (и в 14 процентов ничью). Но мы-то знаем непредсказуемость и характер "желто-черных". Тем более вчера у их наставника был день рождения. А к галстукам Владимир Шаран, как известно, равнодушен.

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Как мы писали ранее, в "Вольфсбурге" не знают, кто тренирует "Александрию". Официальный сайт "волков", представляя своего украинского соперника по групповому раунду Лиги Европы, вместо Владимира Шарана назвал наставником александрийцев Леонида Буряка.

Смотрите, как перед Лигой Европы "Александрия" обыграла "Днепр-1"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге Европы

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