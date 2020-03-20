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Месси в шоке: "Барселона" намерена сократить зарплаты игрокам из-за коронавируса

20 марта, 15:09

Александр Трикиша

Испанский клуб испытывает дефицит бюджета из-за срыва сезона

Испанская "Барселона" намерена просить футболистов пойти на временное снижение зарплаты, сообщает AS. По сведениям издания, руководство "блауграны" продумывает антикризисные меры в связи с дефицитом бюджета, обусловленным приостановкой турниров из-за коронавируса.

На оклады игроков каталонский клуб тратит 507 миллионов евро, еще 135 миллионов уходит на амортизацию. Интересно, что именно "Барселона" – мировой лидер по уровню зарплат игроков в спорте.

Согласно информации Football Leaks, самый высокооплачиваемый игрок "Барселоны" – Лионель Месси. Его зарплата без учета бонусов – 104 миллиона евро в год (до уплаты налогов).

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Также мы писали, что чемпионат Испании сыграют джойстиком: как футболисты Примеры соревнуются во время карантина. Идея возникла после того, как Серхио Регилон и Борха Иглесиас сыграли севильское дерби в симуляторе.

Также сообщалось, что в чемпионате Испании после карантина хотят проводить матчи через день. О реакции футболистов на такой плотный график не сообщается.

Смотрите, как "Барселона" провела свой последний матч в еврокубках:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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зарплаты Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: soccernews.ru

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