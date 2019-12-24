Игроки и тренер "Манчестер Сити" порадовали детей перед Новым годом

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Футболисты чемпиона Англии "Манчестер Сити" во главе с тренером Хосепом Гвардиолой посетили детскую больницу в Манчестере.

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Игроки поздравили детей с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и принесли им подарки.

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"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне выступает не так удачно, как в предыдущем. После 18 туров "горожане" занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.

В Лиге чемпионов клуб из Манчестера вышел в 1/8 финала, где встретится с мадридским "Реалом".

Кстати, украинский легионер стал лучшим в Англии в необычном рейтинге игроков Премьер-лиги. Александр Зинченко очень удачно подыгрывает партнерам на подготовительной стадии атак.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова. Названа новая десятка самых дорогих украинских футболистов. Стоимость украинского вингера "Вест Хэма" понизили до 15 млн евро – теперь он как половина Зинченко.

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