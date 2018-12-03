Им не достался "Золотой мяч": опубликован рейтинг лучших футболистов года (обновляется)

Всего на награду претендуют 30 футболистов из лучших клубов Европы

Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч"-2018. Всего в списке 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов. Ранее мы сообщали, что "Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Месси или Роналду.

29. Иско ("Реал", Испания)

29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)

28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)

25. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

25. Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия)

25. Ян Облак ("Атлетико", Словения)

22. Марсело ("Реал", Бразилия)

22. Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Уругвай)

22. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)

19. Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия)

19. Серхио Рамос ("Реал", Испания)

19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия)

17. Гарет Бейл ("Реал", Уэльс)

17. Карим Бензема ("Реал", Франция)

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)

15. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция)

14. Тибо Куртуа ("Реал"/"Челси", Бельгия)

13. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)

12. Неймар ("ПСЖ", Бразилия)

Отметим, что ранее лучшим футболистом года по версии ФИФА стал Лука Модрич. Он помог сборной Хорватии завоевать "серебро" чемпионата мира, а с мадридским "Реалом" стал победителем Лиги чемпионов.