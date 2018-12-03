Им не достался "Золотой мяч": опубликован рейтинг лучших футболистов года (обновляется)

Сегодня, 19:35

Всего на награду претендуют 30 футболистов из лучших клубов Европы

Фото francefootball.fr
Фото francefootball.fr

Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч"-2018. Всего в списке 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов. Ранее мы сообщали, что "Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Месси или Роналду.

29. Иско ("Реал", Испания)

29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)

28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)

25. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

25. Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия)

25. Ян Облак ("Атлетико", Словения)

22. Марсело ("Реал", Бразилия)

22. Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Уругвай)

22. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)

19. Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия)

19. Серхио Рамос ("Реал", Испания)

19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия)

17. Гарет Бейл ("Реал", Уэльс)

17. Карим Бензема ("Реал", Франция)

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)

15. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция)

14. Тибо Куртуа ("Реал"/"Челси", Бельгия)

13. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)

12. Неймар ("ПСЖ", Бразилия)

Отметим, что ранее лучшим футболистом года по версии ФИФА стал Лука Модрич. Он помог сборной Хорватии завоевать "серебро" чемпионата мира, а с мадридским "Реалом" стал победителем Лиги чемпионов. 
футбол, Золотой мяч

Вы сейчас просматриваете новость "Им не достался "Золотой мяч": опубликован рейтинг лучших футболистов года (обновляется)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Дидье Дрогба. Фото AFP

Дидье Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

1 Декабря, 09:55

Экс-форвард "Челси" считает, что награду должен получить Килиан Мбаппе

Футбол

Лео Месси не получит "Золотой мяч" в этом году. Фото AFP

"Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Месси или Роналду

23 Ноября, 14:02

По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов
Загрузка...

Футбол

Криштиану Роналду летом 2018 года сменил "Реал" на "Ювентус". Фото AFP

Криштиану Роналду не получит "Золотой мяч" по итогам 2018 года

21 Ноября, 15:32

Португалец не планирует посещение церемонии вручения "Золотого мяча"

Футбол

Журнал France Football объявил 30 претендентов на награду

"Золотой мяч": стали известны 30 претендентов на награду

8 Октября, 22:33

Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар попали в список

Футбол

Фото AFP

В этом году "Золотой мяч" будет вручен женщине

24 Сентября, 14:43

France Football учреждает награду для женского футбола

Футбол

Майкл Оуэн

Обладатель "Золотого мяча" никогда не пил чай или кофе

23 Августа, 13:46

Майк Оуэн признался, что не любит смотреть кинофильмы
Загрузка...