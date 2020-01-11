"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата Италии

"Интер" vs "Аталанта" / Фото: Getty Images

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В субботу, 11 января, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане проходит один из решающих матчей всего чемпионата Италии. Лидер первенства "Интер", ведущий борьбу с "Ювентусом" за титул, принимает "Аталанту" украинца Руслана Малиновского, набравшую на стыке годов мощную форму и занимающую после 18 туров пятую строчку в Серии А. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН "ИНТЕР" – "АТАЛАНТА"

"Интер" и "Аталанта" перед очной встречей. Как "Интер", так и "Аталанта" уверенно выиграли оба своих последних поединка. Лидер Серии А "Интер" разгромил дома "Дженоа" (4:0), а затем одолел на выезде "Наполи" (3:1).

Обзор матча "Интер" – "Дженоа" (4:0)

Обзор матча "Наполи" – "Интер" (1:3)

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В свою очередь, "Аталанта" разгромила на своем поле "Милан" – 5:0, после чего с тем же счетом деклассировала дома "Парму".

Обзор матча "Аталанта" – "Милан" (5:0)

Обзор матча "Аталанта" – "Парма" (5:0)

Прогноз на матч "Интер" – "Аталанта" 11 января. Аналитики предрекают довольно ровное противостояние. "Интер" называют фаворитом поединка, но не безоговорочным. На победу "нерадзурри" установлен коэффициент 2.20, на ничью – 3.70, на победу команды из Бергамо – 3.20. Иными словами, вероятность выигрыша матча "Интером" оценивается в 44 процента, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша "Аталанты" – в 30 процентов. Между тем в качестве наиболее вероятного счета игры букмекеры видят ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 7.70.

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Заявления перед матчем "Интер" – "Аталанта" 11 января

"Мы – зимние чемпионы, но это титул, который не имеет особой ценности. Побеждает тот, кто опережает соперника в конце сезона, – заявил перед игрой с "Аталантой" главный тренер "Интера" Антонио Конте. – "Аталанта" намного сильнее, чем год назад. Я знаю Гасперини, он отлично работает. За последние годы они увеличили стоимость команды, набрали ритм, играют интенсивно, и на них приятно смотреть. Важно выиграть, но для этого нужно будет прыгнуть выше головы"

"Говорят, что у "Интера" лучшая защита? Но у нас также третья по силе атака в чемпионате Италии. Я никогда не видел, чтобы кто-то выиграл титул, имея лишь десятую по силе атаку, так что понятно, что баланс важен", – добавил Антонио Конте

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

"Интер" опережает нас на 11 очков. В этой игре мы поймем, насколько мы близки к ним. На поле может случится все что угодно", – говорит главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, кстати, возглавлявший "Интер" в 2011 году, но с треском уволенный оттуда после серии неудач

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