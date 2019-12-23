"Интеру" рекомендуют купить лидера "Динамо": главный тренер обдумывает предложение

Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил предложение рассмотреть полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова для потенциального трансфера, сообщает InterLive.
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Игрок может быть интересен главному тренеру "Интера" Антонио Конте, который планирует большую активность во время зимнего трансферного окна.
Однако украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления. Скорее всего, в это зимнее трансферное окно его кандидатура не будет рассматриваться.
В этом сезоне чемпионата Украины Цыганков провел 18 матчей, забил семь голов, сделал шесть ассистов.
Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.
Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.
Смотрите, как Цыганков забивал за "Динамо":
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