"Интеру" рекомендуют купить лидера "Динамо": главный тренер обдумывает предложение

Виктор Цыганков может перейти в чемпионат Италии

Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил предложение рассмотреть полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова для потенциального трансфера, сообщает InterLive.

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Игрок может быть интересен главному тренеру "Интера" Антонио Конте, который планирует большую активность во время зимнего трансферного окна.

Виктор Цыганков / Фото: AFP Реклама

Однако украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления. Скорее всего, в это зимнее трансферное окно его кандидатура не будет рассматриваться.

В этом сезоне чемпионата Украины Цыганков провел 18 матчей, забил семь голов, сделал шесть ассистов.

Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Цыганков забивал за "Динамо":

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